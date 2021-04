MotoGP Portogallo: delusione Bagnaia, cancellato il suo giro da pole. Sorride Quartararo

Che delusione per Francesco Bagnaia. Il pilota torinese aveva conquistato la pole position nelle qualifiche del Gp del Portogallo, ma poi il suo tempo è stato cancellato e dovrà accontentarsi di partire dall’undicesima casella. A sorridere è Fabio Quartararo che partirà davanti a tutti in sella alla sua Yamaha factory.

Completeranno la prima fila la Suzuki di Alex Rins e la Ducati del team Pramac di Zarco. Il rientrante Marc Marquez sesto, ancora male Valentino Rossi che partirà dalla diciassettesima posizione.

LA GRIGLIA DI PARTENZA, UNDICESIMO BAGNAIA:

🏁 @FabioQ20 grabs Portimao pole ahead of @Rins42 and @JohannZarco1!@marcmarquez93 will make his racing return from the second row! 🙌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/RGvJ2VsmRs

