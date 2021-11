MotoGp Portogallo, Bagnaia c’è: pole position

Con i giochi già fatti per il Mondiale, conquistato dal francese Quartararo, Pecco Bagnaia trova il modo di mettersi in mostra conquistando la pole position nel Gran Premio del Portogallo, 17esimo appuntamento della stagione.

Sul circuito di Portimao la Ducati centra la doppietta: dietro al torinese, infatti, figura Jack Miller; a seguire Joan Mir (Suzuki). Quartararo si accontenta del settimo tempo, mentre Valentino Rossi partirà dalla sedicesima casella.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

Five-star @PeccoBagnaia on pole at Portimao! ⭐️@jackmilleraus and @JoanMirOfficial complete the front row with @FabioQ20 back on row three! 😱#AlgarveGP 🏁 pic.twitter.com/g07nabzc5j

