MotoGP Olanda: Viñales il più veloce di tutti, prima fila per Bagnaia

Maverick Viñales conquista la pole position sulla pista di Assen e cancella la delusione per l’ultimo posto della settimana scorsa in Germania. Il pilota della Yamaha è stato il grande protagonista delle qualifiche del GP d’Olanda, nono appuntamento del MotoMondiale, stabilendo anche il nuovo record del circuito (1’31”814).

Completano la prima fila Fabio Quartararo e il torinese Francesco Bagnaia, finalmente apparso in crescita. Soltanto dodicesimo tempo per Valentino Rossi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

Maverick Viñales pips @FabioQ20 to pole position at Assen! 🔝@PeccoBagnaia will be ready to pounce from the outside of the front row! 🙌#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/laYOeCjbIp

