MotoGp Olanda: ennesima pole di Bagnaia

Ancora una volta Francesco Bagnaia conquista la pole position, questa volta in Olanda, in occasione dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota torinese della Ducati ha stabilito il miglior tempo, confermandosi super nelle qualifiche. Ma riuscirà a ripetersi anche in gara? Completano la prima fila Fabio Quartararo (Yamaha) e Jorge Martin (Ducati Pramac). A seguire un sorprendente Marco Bezzecchi, Espargarò e Miller.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: