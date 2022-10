MotoGP, Martin in pole in Malesia: Bagnaia nono, Quartararo 12mo

Jorge Martin in pole position al Gran Premio della Malesia, penultimo atto della stagione della MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha fatto registrare il nuovo record del circuito di Sepang (1’57”790), precedendo di quattro decimi Bastianini e di sei Marquez.

In seconda fila Bezzecchi, Rins e Marini, in terza Morbidelli, Vinales e Bagnaia, caduto nel finale del Q2 dopo aver superato il barrage del Q1, proprio mentre stava realizzando un tempo molto interessante. Il torinese, nono e leader del mondiale, partirà comunque davanti ai rivali Aleix Espargaro, decimo, e Quartararo, dodicesimo. Per il francese anche un dito fratturato per una caduta durante le ultime libere.