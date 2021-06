Marc Marquez torna a vincere in MotoGP. E’ lui, ancora una volta, il re del circuito del Sachsenring: dominio e successo per l’undicesima volta in carriera su questo tracciato.

Secondo posto per Oliveira, terzo Quartararo su Yamaha. Quinto posto per il primo italiano, il torinese Bagnaia su Ducati, preceduto da Binder. Chiudono la top 10 Aleix Espargaro, Zarco, Mir e Pol Espargaro. Quattordicesimo Valentino Rossi.