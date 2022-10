MotoGP, in Australia vince Rins: Bagnaia terzo e nuovo leader del mondiale

Missione compiuta. Grazie al terzo posto a Phillip Island, Pecco Bagnaia ha compiuto il sorpasso nella classifica generale di MotoGP ai danni di Fabio Quartararo, finito a terra e rimasto a secco di punti. Il torinese della Ducati ha ora 14 punti di vantaggio sul francese e 27 su Aleix Espargaro, nono al traguardo con l’Aprilia, quando mancano due gare al termine del campionato.

Con una combinazione di risultati, Bagnaia potrebbe addirittura laurearsi campione del mondo già domenica prossima in Malesia. In Australia, intanto, successo per Alex Rins su Suzuki davanti a Marc Marquez, secondo. Poi Bagnaia, sul gradino più basso del podio grazie a una gara attenta e regolare. Il primato è finalmente in cassaforte, dopo una lunga ed esaltante rincorsa.