MotoGP, il torinese Pecco Bagnaia è campione del mondo a Valencia

Francesco “Pecco” Bagnaia è campione del mondo della MotoGP 2022. Il pilota torinese chiude al 9° posto il Gran Premio di Valencia, quanto basta con il rivale Fabio Quartararo 4° per blindare il titolo iridato.

Bagnaia riporta il titolo mondiale in Italia 13 anni dopo Valentino Rossi, che vinse il titolo nel 2009 su Yamaha. Per la Ducati è un successo nella categoria piloti che mancava invece dal 2007 con Casey Stoner. Bisogna tornare invece al 1972 per trovare un campione del mondo italiano su moto italiana: si tratta di Giacomo Agostini su MV Augusta in classe 500.

La gara è stata vinta da Alex Rins su Suzuki all’ultima gara del team in MotoGP. Secondo Brad Binder su KTM, sul gradino più basso del podio il poleman Jorge Martin su Pramac. Dietro Quartararo c’è Olivera, quindi Mir, gli italiani Marini e Bastianini e dunque il campione del mondo Bagnaia. Decimo Morbidelli.