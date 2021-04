MOTOGP. GP Portogallo: vince Quartararo, rimonta Bagnaia (2°)

E’ Fabio Quartararo il vincitore del Gran Premio del Portogallo di MotoGP: il pilota della Yamaha trionfa sul circuito di Portimao dopo essere partito dalla pole position.

Bene Francesco Bagnaia: l’italiano della Ducati, partito dall’11esima posizione, chiude 2° in rimonta davanti a Joan Mir, terzo su Suzuki. Grande gioia anche per Marc Marquez, che è settimo al traguardo alla prima gara dal rientro in pista dopo i nove mesi di infortunio. Incubo Valentino Rossi: il “dottore” è caduto a metà gara mentre si trovava in 12esima posizione ed è stato costretto al ritiro.