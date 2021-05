MOTOGP. GP Italia, domina Quartararo: vittoria e vetta della classifica. Out Bagnaia

Fabio Quartararo domina e vince in scioltezza il Gran Premio d’Italia di MotoGP sul circuito del Mugello e conquista la vetta della classifica piloti. Beffa per Bagnaia: il torinese della Ducati cade in avvio, mentre era al comando della gara, e si allontana dai primi posti del campionato mondiale.

La gara, partita dopo un omaggio a Dupasquier, scomparso in mattinata per le conseguenze del tragico incidente di ieri durante le qualifiche della Moto3, è stata dominata dal francese della Yamaha, che ieri aveva conquistato la pole. Secondo Oliveira su KTM, terzo posto per Mir su Suzuki. Top 10 composta quindi da Zarco, Binder, Miller (Ducati), quindi Espargaro e l’altra Yamaha di Vinales. Il primo degli italiani è Petrucci, nono, seguito da Valentino Rossi che chiude in decima posizione.