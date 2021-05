MOTOGP. GP Francia: Miller vince e fa due di fila, Bagnaia quarto in rimonta

Due di fila per Jack Miller: l’australiano della Ducati, dopo il successo in Spagna, vince anche sul circuito di Le Mans, in Francia. Secondo posto per Johann Zarco sulla Ducati Pramac, chiude terzo il poleman Fabio Quartararo su Yamaha. Gran rimonta per Francesco “Pecco” Bagnaia: il torinese, partito 16esimo, risale fino alla quarta posizione e resta a contatto con la vetta della classifica piloti.

Quinto posto per Petrucci, segue Alex Marquez, mentre il fratello Marc è stato costretto al ritiro dopo una caduta. Poi Nakagami, Espargaro e Lecuona. Decimo posto per l’altra Yamaha di Maverick Vinales, seguito dalla Petronas di Valentino Rossi. In fondo alla classifica gli altri italiani: Luca Marini è 12esimo, 14esimo Bastianini e 16esimo Franco Morbidelli dopo un incidente al via.