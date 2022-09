E’ stato Jack Miller a salire sul gradino più alto del podio nel Gran Premio del Giappone. Secondo e terzo posto per Brad Binder e Jorge Martin, con Marc Marquez, che aveva conquistato la pole position, costretto ad accontentarsi della quarta posizione. E Francesco Bagnaia? Male il torinese, caduto all’ultimo giro mentre era in lotta con Fabio Quartararo per l’ottavo posto. Il leader del Mondiale ha ora 18 punti su Pecco.