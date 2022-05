MotoGp, finalmente Pecco: Bagnaia trionfa in Spagna

Finalmente Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati si aggiudica il Gp di Spagna, sesto appuntamento del MotoMondiale. Alle sue spalle Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargarò (Aprilia). Bastianini costretto ad accontentarsi dell’ottava posizione. Male Morbidelli (quindicesimo) e Dovizioso (diciassettesimo).

Hats off @PeccoBagnaia! 👏

That was an INCREDIBLE ride! 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/fQVOdmVStv

