MotoGP Emilia Romagna: flop Quartararo, Bagnaia è super e conquista la pole

Un grande Francesco Bagnaia conquista la pole position nel Gp di casa. Il pilota torinese della Ducati partirà davanti a tutti nel Gran Premio Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, terzultimo appuntamento del Motomondiale. Disastroso il leader della classifica Quartararo, che vanta 52 punti di vantaggio su Pecco: il francese, escluso dal Q2, partirà dalla quindicesima casella.

Completano la prima fila Jack Miller e Luca Marini sulla Sky VR46, al miglior risultato in carriera in qualifica. Solo 21esimo Dovizioso, ultimo Valentino Rossi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

Peerless @PeccoBagnaia goes from Q1 to P1! 🔝@FabioQ20 starts a lowly 15th for his first #MatchPoint tomorrow! 🏆#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/pt7NYk7Im2

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021