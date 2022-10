MotoGP, Bezzecchi in pole in Thailandia: terzo Bagnaia

Tre Ducati in prima fila al Gran Premio di Thailandia di MotoGP di domani sul circuito di Buriram. In pole position, la prima in carriera nella classe regina, Marco Bezzecchi con il tempo di 1’29”671, di 21 millesimi più veloce rispetto a quello di Jorge Martin e di 104 migliore rispetto al crono di Pecco Bagnaia.

Il torinese, in lotta per il mondiale, partirà comunque in prima fila. Dalla seconda, invece, dovrà scattare il leader della classifica, Fabio Quartararo. Quarto tempo per il francese con un ritardo di 238 millesimi da Bezzecchi. Più indietro Enea Bastianini, sesto, e Aleix Espargaro, tredicesimo.