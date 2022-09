MotoGP, Bagnaia si scusa: “Caduta dovuta solo a un mio errore”

Dopo la caduta all’ultimo giro a Motegi, costatagli punti preziosi nel duello con Quartararo per il titolo mondiale della MotoGP, Pecco Bagnaia affida ai social il compito di veicolare il suo messaggio e la sua rabbia.

“Per prima cosa vorrei chiedere scusa alla mia squadra perché la caduta di oggi è stata solo dovuta a un mio errore”, scrive il campione torinese della Ducati. “Rispetto al warm up di questa mattina, non avevo un buon feeling con la moto e ho fatto una manovra troppo ambiziosa nel tentativo di sorpassare Fabio (Quartararo, ndr). Speravo che, se lo avessi passato, magari avrei potuto approfittare di un eventuale errore di Viñales per recuperare altro terreno”.

“In ogni caso, rifletterò su questo mio errore. L’unica nota positiva di oggi è stata la vittoria di Jack (Miller, ndr), della quale sono felicissimo. Ora cerchiamo di restare concentrati – conclude Bagnaia – e pensare alla prossima gara di domenica a Buriram, in Thailandia“.