MotoGP, Bagnaia show in Austria: tris di vittorie davanti a Quartararo

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Austria della MotoGP. Il pilota Ducati ha coronato una gara condotta per larghi in testa con il successo davanti a Fabio Quartararo. Il campione del mondo uscente può comunque sorridere avendo limitato i danni in una pista, quella di Spielberg, notoriamente ostica per la sua Yamaha. Grande rammarico per Enea Bastianini: messo fuori causa da un problema meccanico dopo la pole di ieri. Terza posizione per l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller. Per Bagnaia quella in Stiria è il terzo trionfo consecutivo dopo Assen e Silverstone.