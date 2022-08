MotoGp Austria: pole di Bastianini, poi Bagnaia

Un super Enea Bastianini (team Gresini) conquista la pole position – la prima in top class – del Gp d’Austria, tredicesimo apputamento del Mondiale. Secondo tempo per il pilota torinese Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Jack Miller. A seguire, Martìn e Quartararo, leader della classifica con 180 punti. Soltanto nono posto in griglia per Aleix Espargarò.

