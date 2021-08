MOTOGP Austria: Binder re della pioggia, Bagnaia secondo

Gara dal finale thrilling in Austria dove Brad Binder si aggiudica il GP sul circuito di Spielberg, tagliando per primo il traguardo in sella alla Red Bull KTM, sotto la pioggia battente. Alle sue spalle, non pochi piloti (tra cui Marc Marquez e Pecco Bagnaia, in quel moment primi) hanno optato per il cambio gomme a tre giri dal termine. Il pilota sudafricano ha deciso, invece, di rimanere in pista con le slick, rischiando il tutto per tutto e trionfando al Red Bull Ring. Secondo, al termine di una straordinaria rimonta, Francesco Bagnaia (Ducati) che ha anticipato Jorge Martìn (Ducati Pramac). Quarto Joan Mir (Suzuki). Quinto posto per Luca Marini (SKY VR46). Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) chiude ottavo (per il pilota di Tavullia è il miglior risultato stagionale) dietro Fabio Quartararo (Yamaha).