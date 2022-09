MotoGp Aragon, continua il magic moment di Bagnaia: è pole position

Continua il momento magico di Francesco Bagnaia, che, dopo i quattro successi di fila, ha conquistato la pole position al Motorland di Aragon, quindicesimo appuntamento del MotoMondiale.

‘Pecco’ ha girato in 1’46″069 per una prima fila tutta Ducati: secondo tempo, infatti, per il compagno di scuderia Jack Miller, quindi la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini. Soltanto sesto tempo per il leader della classifica Fabio Quartararo, il cui vantaggio su Bagnaia è sceso a soli 30 punti.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: