MotoGp Americhe, Bagnaia è super: pole position

Continua il magic moment di Pecco Bagnaia. Due gare di fila vinte, il secondo posto in classifica e ora anche la pole position nel Gp delle Americhe, ad Austin, in Texas. Il pilota torinese vola con la sua Ducati e punta al tris.

Completano la prima fila il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, e lo spagnolo Marc Marquez (Honda).

Keeping the pressure on! 🙌@PeccoBagnaia takes pole position ahead of title rival @FabioQ20! 🔝#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/7knsLlukZp

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2021