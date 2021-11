E’ Pecco Bagnaia show ad Algarve: il torinese vince il Gran Premio di Portogallo di MotoGP a Portimao.

La Ducati conquista così il titolo costruttori. Secondo Mir, terzo Miller. Quarta piazza per Alex Marquez. La gara si è conclusa con due giri d’anticipo per la brutta caduta di Oliveira, ora al centro medico per controlli. Caduta, invece, per il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha.