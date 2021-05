MotoGP a Le Mans: ancora pole di Quartararo, male Bagnaia

E sono tre. Terza pole position di fila per Fabio Quartararo (Yamaha) che beffa di 81 millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales nelle qualifiche (pazze causa meteo) del Gp di Francia.

Completa la prima fila Jack Miller con la sua Ducati, mentre l’altro pilota della Rossa di Borgo Panigale, il torinese Francesco Bagnaia (leader del Mondiale), è stato eliminato nel Q1 e sarà costretto a partire dalla sedicesima casella. Per quanto riguarda gli altri italiani, quarto tempo per Franco Morbidelli, nono per Valentino Rossi e undicesimo per Lorenzo Savadori.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: