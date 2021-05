MOTO3. E’ morto Jason Dupasquier, vittima di un grave incidente ieri al Mugello

Lutto nel mondo della MotoGP ed in tutto lo sport: è morto Jason Dupasquier, vittima di un grave incidente durante le qualifiche di Moto3 ieri pomeriggio, sul circuito del Mugello.

Il 19enne svizzero, del team Pruestel, ha perso il controllo della sua moto rimanendo nel mezzo della traiettoria in pista, venendo dunque investito dal giapponese Sasaki e dallo spagnolo Alcoba (entrambi illesi). Soccorso con l’elicottero e trasportato all’ospedale Careggi di Firenze, è deceduto in seguito alle molteplici ferite riportate. Ad annunciare la morte il team e la MotoGP tramite il proprio sito ufficiale.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021