Moto Gp, Martin in pole, Bagnaia terzo

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto Gp nel circuito della Red Bull Rising in Austria.

A conquistare la pole, la sua seconda personale e la terza stagionale, lo spagnolo Martin sulla Ducati con il tempo di 1:22.643.

Terzo il torinese Bagnaia sempre con la Ducati, dietro a Quartararo, con la Yamaha.

Alle qualifiche non ha partecipato l’altro pilota della casa giapponese Vinales, bloccato dal suo team per motivi disciplinari. “Chiedo scusa, nel GP Stiria ho guidato in modo sbagliato, è stato un momento di frustrazione molto grande”, ha dichiarato il pilota ai microfoni di Sky Sport.