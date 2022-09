Mostre, giochi, musica e sport: due mesi di “Quartieri in festa”

Lucento, Vallette e Borgo Vittoria sono protagonisti, tra settembre e ottobre, dell’evento “Quartieri in festa”. Una rassegna di appuntamenti, attività e manifestazioni organizzati dall’associazione Il Quadrilatero, che coinvolgeranno la Circoscrizione 5. «Il programma – spiega il presidente della 5, Enrico Crescimanno, con i coordinatori Luigi Borelli e Giorgio Tassone -, è stato elaborato coinvolgendo tutte le realtà che a vario titolo operano nei quartieri». Un calendario ricco di proposte: dalla presentazione di libri all’animazione musicale e teatrale, poi visite guidate dei quartieri, mostre, iniziative di sensibilizzazione di tematiche sociali ed ambientali, rappresentazioni cinematografiche, come dettagliato nei programmi allegati.

Borgo Vittoria

A Borgo Vittoria si riprende domenica prossima con “Il Borgo in Festa”: le associazioni del territorio scenderanno in strada per incontrare gli abitanti, far conoscere le proprie attività e offrire mostre, intrattenimento, laboratori per bambini, musica, poesia, danza, teatro e tanto altro. Lunedì 19 il Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 proporrà “Una notte al Santuario” con visita guidata al Santuario di Nostra Signora della Salute. Il 24 settembre, alle 10, in corso Mortara spazio all’evento “Nascita di una Barriera” con visita guidata alle origini di Borgo Vittoria. Mentre alle 21 i giardini Allievo ospiteranno “Cinema Allievo”, secondo appuntamento in compagnia di Lacumbia film, associazione cinematografica del territorio che in collaborazione con l’associazione Zampanò, proporrà una serie di cortometraggi.

Lucento

Si apre il 18 con una festa ai giardini di via Terraneo e animazione per i bimbi di Ibis Sport. Mercoledì 21, in strada antica della Venaria 20, la bocciofila Amici di Lucento ospiterà lo spettacolo musicale “Via Balangero 336” mentre giovedì 22, dalle 18.30, torna la 25esima edizione della Stralucento, a cura della Asd Amici di Marcello. Sabato 24 appuntamento con Puliamo il mondo ai giardini di via Calabria mentre domenica 25 il circolo culturale Isabella intratterrà gli ospiti con musica, giochi, balli e tornei di bocce. Tra le altre cose, venerdì 30, l’intitolazione del giardino di via Oglianico a Luigi Nervo.

Vallette

Ricco di eventi il weekend tra l’1 e il 2 ottobre alle Vallette. Sabato tour in bici dalle 10, torneo di pinnacola al centro d’incontro Montale alle 15 mentre domenica 2 ecco l’appuntamento con il calcetto: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in piazza Don Pollarolo. Alle 10.30 di domenica caccia al tesoro con Legambiente e teatro delle marionette alle 15 in piazza Montale. Alle 16 mostra fotografia sul quartiere e alla sera la cena in bianco.