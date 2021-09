Mostra i genitali alle ragazze che fanno jogging nel parco

Chi mostra i genitali alle podiste che corrono nel parco della Mandria, a Venaria. Chi, invece, si masturba davanti a dei bambini, in un parco a Ciriè. Storie assurde, quelle che arrivano dalla provincia, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Nella Reale, nei guai è finito un camionista di nazionalità polacca di 50 anni che, qualche giorno fa, si è abbassato i pantaloni in prossimità dell’ingresso del parco della Mandria, in viale Carlo Emanuele, provando in ogni modo ad attrarre l’attenzione delle donne che amano correre in mezzo alla natura, in una zona non contaminata della città della Reggia. Alcune donne hanno però segnalato la situazione alla centrale operativa della polizia locale. E così, il comandante Alberto Pizzocaro ha inviato una pattuglia in borghese che è riuscita a pizzicare il 50enne mentre era intento a portare avanti quel “giochino”, ovvero mostrare i genitali alle donne. Alla fine è stato multato per “atti osceni e contrari alla pubblica decenza”. Un verbale salato, da 5mila euro: potrebbe diventare di 3.333,34 euro se pagato entro i primi cinque giorni dal giorno della sanzione. Peggio è andata ad un pensionato 62enne di Ciriè, che addirittura si masturbava in un giardino mentre guardava dei minori giocare. Sono stati alcuni adulti a vedere la scena e a sentirlo ansimare. Dopo aver urlato, gli adulti hanno provato a fermarlo, dopo che aveva provato a fuggire ed evitare guai con le forze dell’ordine. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Venaria – supportati dagli agenti della polizia locale ciriacese – che lo hanno arrestato per “atti sessuali in presenza di minori di anni 14”. E ora si trova in carcere a Ivrea, in attesa di giudizio.