MOSTRA DEL CINEMA. Venezia 78, il ritorno delle star al Lido

L’attesissimo film “Madres paralelas” di Pedro Almodovar aprirà oggi l’edizione numero 78 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la tredicesima (dopo le tre tra il 1999 e il 2001 è tornato alla guida nel 2012) diretta da Alberto Barbera, biellese per lungo tempo direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Sarà un’edizione importante, dopo che un anno fa in piena pandemia Barbera e la sua squadra riuscirono a organizzare una Mostra a prova di virus, quando nessuno lo credeva possibile. Mancavano solo i grandi ospiti internazionali, che questa volta ci saranno: dopo Penelope Cruz interprete per Almodovar sono attesi Kirsten Stewart nei panni di Lady Diana in “Spencer”, Matt Damon e Ben Affleck che tornano a recitare insieme in “The Last Duel” di Ridley Scott. E poi ancora solo per citare i nomi più noti: Antonio Banderas e Tim Roth appena arrivato da Torino, Gerard Depardieu e Zendaya, Benedict Cumberbatch e “La regina degli scacchi” Anya Taylor Joy.

L’inaugurazione, spiega Barbera, avverrà «all’insegna, ancora una volta, di una calcolata prudenza, affrettandoci lentamente, come suggeriva il sommo imperatore Augusto. Cioè, senza indugi, ma con cautela. E senza perderci d’animo». Cinque i film italiani in competizione, da Mario Martone a Paolo Sorrentino, dai fratelli D’Innocenzo a Michelangelo Frammartino e Gabriele Mainetti. «Un accenno a parte merita la presenza italiana, più consistente del solito – spiega ancora il direttore – non per ossequio nei confronti della produzione nazionale, né per aderire a un trattamento di favore inteso a sostenere i nostri colori in un momento di difficoltà. Al contrario, la selezione italiana è la fotografia di un momento di grazia».

Grande attesa anche per i due vincitori del Leone d’oro alla carriera: Roberto Benigni e Jamie Lee Curtis, che presenterà il nuovo capitolo della saga horror “Halloween” che la vede protagonista.

Chi non sarà al Lido non disperi: molti film arriveranno al cinema subito, poche ore dopo la loro anteprima. Giovedì 3 escono “Mondocane” con Alessandro Borghi e “Il collezionista di carte” di Paul Schrader, la settimana dopo “Qui rido io” di Martone e “Welcome Venice” di Andrea Segre, mentre il 16 esce uno dei film più attesi dell’intera Mostra, “Dune” di Denis Villeneuve.