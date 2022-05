Moser, dichiarazione a Cecilia: «Sei l’amore della mia vita»

«L’amore della mia vita, la donna che ho sempre amato e che amerò fino alla fine». Una dedica romantica e appassionata con lo sfondo di una delle città più romantiche, Firenze. Ignazio Moser ha condiviso una foto con Cecilia Rodriguez, ospiti entrambi ad un evento organizzato da un noto marchio di moda.

Cecilia e Ignazio vivono un’intensa storia d’amore dal 2017, quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e da allora non si sono più lasciati. Hanno superato anche momenti difficili, anche una crisi nell’estate del 2020 quando per un mese sembrava che fosse finito tutto. Ma poi hanno riallacciato i fili senza scioglierli più,

Eppure le voci si inseguono e puntuali arrivano le smentite. Come un mese fa quando l’esperto di gossip Alessandro Rosica era sicuro: «Domenica avrebbe passato la serata -scrive – con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è impegnata con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò».

E Gabriele Parpiglia, altro noto cronista gossipparo, aveva confermato. A stretto giro, la smentita a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. «Abbiamo la possibilità di viaggiare e conoscere persone però il prezzo da pagare è che sei sovrapposto mediaticamente e ognuno può parlare di te ed esprimere il suo giudizio». E con la sua compagna aveva passato la Pasqua tra Nardò, Gallipoli e le altre bellezze del Salento.

Allora cosa manca a questa storia per essere completa adesso che hanno anche inaugurato formalmente la loro nuova casa milanese? Un figlio, lei non lo nasconde: «Spero di diventare presto mamma – aveva raccontato a Verissimo ma voglio fare le cose per bene anche se uno alla fine non si sente mai pronto. La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto», aveva raccontato lei. Per ora si limitano a fare gli zii.