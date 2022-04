Mosca: “Rischio serio di una terza guerra mondiale”. Zelensky: “Si decide destino dell’ Europa” [DIRETTA E VIDEO]

Sessantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. I toni tra le parti coinvolte si fanno sempre più pesanti, tanto che il ministro degli Esteri russo Lavrov ha avvertito: “Lo scoppio di una terza guerra mondiale è un pericolo reale”. Il suo omologo ucraino risponde: “Dichiarazioni del genere indicano che Mosca sta perdendo il conflitto”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zelensky: “Si decide destino di Europa e democrazia”. Così il presidente ucraino: “La Russia può anche spendere risorse enormi e opporsi al mondo libero per sostenere la guerra, ma le lezioni della storia sono ben note. Perderanno”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Kuleba: “Terza guerra mondiale? Mosca sta perdendo”. E’ l’accusa del ministro degli Esteri ucraino: “Se i russi parlano di rischio reale di un conflitto mondiale, ciò indica che avvertono la sconfitta in Ucraina. Pertanto il mondo deve raddoppiare il sostegno per prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. USA: “Faremo di tutto per fermare Putin”. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: “La Russia non è riuscita a raggiungere gli obiettivi e impediremo che Putin si espanda in Ucraina e oltre”. L’amministrazione Biden sta intanto valutando aiuti per la crisi alimentare globale causata dalla guerra.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Lavrov: “Rischio reale di una terza guerra mondiale. Conflitto nucleare sarebbe inaccettabile”. Così il ministro degli Esteri russo: “La buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca questo non contribuirà al processo diplomatico. Continueremo comunque a portare avanti negoziati con la delegazione di Zelensky per arrivare ad un accordo i cui parametri saranno stabiliti dall’attuale situazione nelle operazioni militari”.

