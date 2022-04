Mosca: “Rischio serio di una terza guerra mondiale”. Missili su Zaporizhzhia, esplosioni in Transnistria [DIRETTA E VIDEO]

Sessantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. I toni tra le parti coinvolte si fanno sempre più pesanti, tanto che il ministro degli Esteri russo Lavrov ha avvertito: “Lo scoppio di una terza guerra mondiale è un pericolo reale”. Il suo omologo ucraino risponde: “Dichiarazioni del genere indicano che Mosca sta perdendo il conflitto”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Autorità moldave: “Pretesto per portarci in guerra”. Per il governo moldavo le esplosioni in Transnistria hanno tutta l’aria di essere degli “incidenti di frontiera” organizzati dai filorussi per trascinare il paese in guerra. Anche diversi analisti che hanno esaminato le foto delle esplosioni a Tiraspol sostengono che i colpi siano partiti da un lanciagranate in uso all’esercito russo, il Tavolga RPG-27. La Commissione Ue, intanto, fa sapere che “segue con apprensione gli sviluppi della situazione in Transnistria”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Nuove esplosioni in Transnistria. Stato di massima allerta in Moldavia, dopo le esplosioni di ieri e quelle di oggi nel territorio dell’autoproclamata repubblica filorussa della Transnistria. Colpite le antenne di una radio dei “ribelli”. Le autorità di Chisinau hanno indetto una riunione sulla sicurezza, il rischio che il conflitto possa estendersi dall’Ucraina alla Moldavia non è da sottovalutare.

AGGIORNAMENTO ORE 09:30. Esercito russo a difesa di Zaporizhzhia. Attacco milistico sulla città di Zaporizhzhia, nel sudest dell’Ucraina, con razzi che hanno sorvolato a bassa quota la locale centrale nucleare. Come rende noto l’intelligence britannica su Twitter, l’esercita di Kiev sta allestendo le difesa della città in previsione di un attacco russo da sud.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zelensky: “Si decide destino di Europa e democrazia”. Così il presidente ucraino: “La Russia può anche spendere risorse enormi e opporsi al mondo libero per sostenere la guerra, ma le lezioni della storia sono ben note. Perderanno”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Kuleba: “Terza guerra mondiale? Mosca sta perdendo”. E’ l’accusa del ministro degli Esteri ucraino: “Se i russi parlano di rischio reale di un conflitto mondiale, ciò indica che avvertono la sconfitta in Ucraina. Pertanto il mondo deve raddoppiare il sostegno per prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. USA: “Faremo di tutto per fermare Putin”. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: “La Russia non è riuscita a raggiungere gli obiettivi e impediremo che Putin si espanda in Ucraina e oltre”. L’amministrazione Biden sta intanto valutando aiuti per la crisi alimentare globale causata dalla guerra.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Lavrov: “Rischio reale di una terza guerra mondiale. Conflitto nucleare sarebbe inaccettabile”. Così il ministro degli Esteri russo: “La buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca questo non contribuirà al processo diplomatico. Continueremo comunque a portare avanti negoziati con la delegazione di Zelensky per arrivare ad un accordo i cui parametri saranno stabiliti dall’attuale situazione nelle operazioni militari”.

