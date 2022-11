Morto Vallarino Gancia, il “re degli spumanti” rapito dalle Br nel ‘75

Si è spento all’età di 90 anni, il re degli spumanti Vittorio Vallarino Gancia. L’imprenditore piemontese che ha portato avanti il nome dell’azienda vitivinicola di famiglia, rendendola famosa in tutto il mondo, fu vittima negli anni Settanta di un sequestro su cui, ancora oggi, emergono dettagli inediti.

IL SEQUESTRO DELLE BR

Era il 4 giugno del 1975, quando Vittorio Vallarino fu rapito dalle Brigate Rosse. Un sequestro “lampo” – come si usa dire in gergo giornalistico – che durò appena 24 ore e che si concluse con un sanguinoso conflitto a fuoco tra i brigatisti e le forze dell’ordine. Nel corso dell’operazione perse la vita l’appuntato dell’Arma, Giovanni D’Alfonso. Altri due carabinieri rimasero gravemente feriti e il tenente Umberto Rocca perse un braccio e un occhio. Nella sparatoria venne uccisa anche la terrorista Margherita Cagol, Mara, moglie di Renato Curcio.

L’imprenditore fu sequestrato nella Cascina Spiotta, un casolare di Arzello e alla famiglia Gancia venne chiesto un riscatto di un miliardo di lire. Recentemente, in seguito a nuovi accertamenti del Ris di Parma sui reperti raccolti sul luogo della sparatoria, il caso è stato riaperto. Dietro la richiesta del figlio di D’Alfonso di tornare sull’accaduto, c’è la volontà di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e a dare una identità al brigatista che scappò in seguito alla sparatoria avvenuta il 6 giugno del 1975.

IL RE DEGLI SPUMANTI

L’azienda dei Gancia affonda le sue radici lontano nel tempo. Fu il bisnonno di Vittorio Vallarino, Carlo, a fondarla a metà dell’Ottocento e a inventare lo spumante made italiano. L’impegno di Vittorio all’interno dell’azienda è iniziato nel 1957, con un primo incarico all’ufficio esportazione, dopo aver preso una laurea in scienze politiche all’Università di Torino. Fin dai primi anni ha puntato sulla commercializzazione degli spumanti secchi. Nel 1967 è stato poi nominato direttore generale della F.lli Gancia & C. mentre nel 1973 è arrivato a ricoprire la carica di amministratore delegato. Nel 1980 ha creato il Pinot di Pinot, selezione dei migliori pinot italiani, aprendo un nuovo e importante mercato riservato agli spumanti secchi. Nel 1984 ha avviato a Rutigliano, in provincia di Bari, l’Azienda Agricola Tenuta di Torrebianco. Nella tenuta comincia la coltura dei vitigni Chardonnay, Pinot, Sauvignon, dando un esempio seguito con successo dagli imprenditori pugliesi. È stato presidente di Federvini, di Unione vini e della Camera di commercio di Asti. Vittorio ha guidato l’azienda Fratelli Gancia di Canelli fino al 1996, quando passò il testimone per diventarne presidente onorario.

IL CORDOGLIO

Dal mondo della politica agli imprenditori si sommano i messaggi di elogio e le manifestazioni di cordoglio nei confronti della famiglia Gancia. «Se ne va un grande imprenditore, re indiscusso dello spumante italiano che suo nonno aveva per primo lanciato sul mercato. Condoglianze alla famiglia Vallarino Gancia per la perdita di Vittorio». È l’omaggio inviato via Twitter, della ministra del Turismo Daniela Santanchè. «Con Villarino Gancia va via un grande imprenditore italiano e un pezzo importante di storia piemontese» commenta anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. «Lo ricorderemo sempre per la sua competenza e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente contribuito a portare il meglio della nostra terra nel mondo – aggiunge Pichetto -. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari». Tra i titoli onorifici ricevuti in vita da Vallarino si ricorda anche quello di cavaliere del lavoro e l’Ordine al merito della Repubblica italiana. «Con la morte di Vittorio Vallarino Gancia perdiamo un imprenditore che ha portato il Piemonte nel mondo» commenta tramite una nota il ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. «L’erede della famiglia che – di fatto – ha inventato lo spumante italiano, che per decenni è stato tra i protagonisti dell’industria italiana» conclude il ministro. «Mi unisco al cordoglio di tutti i piemontesi ed esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia Gancia».