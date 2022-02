Morto tra i binari a Carmagnola, stop ai treni sulla Torino-Savona

Morto tra i binari. Circolazione ferroviaria sospesa nella tratta Torino-Savona a causa dell’investimento fatale di un uomo nella stazione di Carmagnola. Il traffico è bloccato dalle 16.45 in seguito agli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Stop, per il momento, ai convogli che da Torino portano verso il Cuneese e la Liguria.

La vittima è stata travolta dal convoglio 3313, partito da Torino e diretto a Savona. Inquirenti al lavoro per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi del suicidio è quella più attendibile, ma non si escludono altre possibili cause.