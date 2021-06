Morto suicida a 18 anni a Torino: fiori e biglietti sul ponte da cui si è buttato Orlando [LE FOTO]

Fiori e biglietti sul ponte da cui si è buttato Orlando Merenda, 18enne che si è tolto la vita ieri a Torino gettandosi sotto un treno tra le stazioni Lingotto e Moncalieri.

Sul caso continua ad indagare la Procura di Torino: le ipotesi sono di bullismo ed omofobia, specie dopo alcuni commenti emersi sui social sotto il profilo di Orlando, tra i quali figura anche un “morte ai gay”. A confermare i sospetti anche alcuni suoi amici, che hanno rivelato che in passato il 18enne era stato vittima di insulti e minacce di natura omofoba. Ha parlato del caso anche la madre del giovane: “Troveremo i colpevoli e faremo giustizia, non mi darò pace finché non sapremo la verità”.