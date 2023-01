Non ce l’ha fatta lo sciatore francese di 30 anni rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista del Sestriere, nel Torinese. L’uomo è morto oggi in seguito ai traumi riportati.

Il 30enne era ricoverato da domenica, giorno dell’episodio, all’ospedale Molinette, a Torino, per un trauma cranico-celebrale.