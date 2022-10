Morto in casa da una settimana: ha perso la vita per una caduta

Anziani rimasti soli per scelta, oppure perché senza una famiglia. O ancora costretti a stare lontani dai loro affetti. Si congedano da questo mondo senza fare rumore e a volte accade che nessuno se ne accorga. Purtroppo in Italia le cronache sono dense, quasi ogni giorno, di drammi della solitudine, di storie di persone, anziani in modo particolare, che se ne vanno all’interno delle loro case senza che nessuno se ne accorga.

Ed è l’ennesimo dramma della solitudine quello che i carabinieri della stazione di Cavagnolo, agli ordini del maresciallo Gianni D’Angelo, hanno scoperto nel pomeriggio di domenica, quando sono intervenuti in via Martiri della Libertà, al civico 9. A chiederne l’intervento alcuni residenti della palazzina, insospettiti da quell’odore acre e insopportabile che usciva dall’alloggio al piano terreno. Hanno provato a bussare alla porta, ma nulla, nessuno ha dato segni di vita. Quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento, lo scenario che si è presentato ai loro occhi era chiaro: l’anziano inquilino giaceva in cucina, nell’alloggio di due stanze ed un bagno, senza vita da chissà quanti giorni.

La vittima si chiama Luciano Gamalero ed aveva 80 anni e viveva da solo. Secondo i primi accertamenti medico legali eseguiti dal dottor Paolo Gualtieri dell’Asl To 4, il corpo dell’uomo non presentava alcun segno evidente di violenza: la morte dovrebbe essere avvenuta per cause naturali, forse anche a causa di una caduta accidentale. Il recupero della salma è stato affidato all’impresa Liffredo Funeral Home di Brusasco. Sul posto è intervenuto anche il sindaco cavagnolese Andrea Gavazza.