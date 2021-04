Morto il sindaco di Rivalta: a gennaio l’annuncio su Facebook della sua malattia

Non ce l’ha fatta Nicola de Ruggiero a vincere la sua battaglia contro il tumore. Il sindaco di Rivalta si è spento questa mattina, stroncato dal male incurabile. Era stato lui stesso, agli inizi di gennaio, con un coraggiosissimo video pubblicato su Facebook, a dare la notizia della sua malattia.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO

“Gli ultimi giorni di dicembre, di questo cattivo 2020, non sono stato bene. Mi è stato diagnosticato un tumore, fortunatamente non sono state trovate delle metastasi. Ho iniziato subito la chemioterapia che non mi sta dando particolari problemi” aveva spiegato l’esponente politico rivolgendosi ai suoi concittadini. “Ve lo devo per rispetto nei vostri confronti e perché c’è un principio di trasparenza da rispettare” aveva sottolineato. “Continuo a lavorare, sia pure a distanza, ma non ho le energie per ‘girare’. Sono sicuro che prestò andrà meglio e che ci vedremo presto da vicino” il suo messaggio di speranza.