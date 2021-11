Morto Giampiero Galeazzi. E’ stata la voce dei trionfi dei fratelli Abbagnale

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto: è morto, all’età di 75 anni, Giampiero Galeazzi, volto noto del piccolo schermo, uno dei protagonisti della stagione d’oro della Rai e voce narrante di alcuni tra i più bei momenti di sport nazionali. E’ stata, infatti, la voce delle imprese dei fratelli Abbagnale, ma ha raccontato anche il Napoli di Maradona, quello degli scudetti, direttamente dagli spogliatoi dello stadio “San Paolo” e, per diverse stagioni, ha condotto il programma tv “Novantesimo Minuto” su Rai Uno.

DI ORIGINI PATERNE PIEMONTESI

Nato a Roma, ma di origini paterne piemontesi (suo padre era nato in provincia di Novara), laureato in Economia con tesi in statistica e passato per qualche mese nell’ufficio marketing e pubblicità della Fiat a Torino, Galeazzi – tifosissimo della Lazio – fu professionista nel canottaggio dove vinse il titolo di campione italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968. Quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.