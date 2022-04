Morto di fame sarà lei

Alberto Grandi è docente universitario di storia dell’alimentazione. Poiché gli piace far parlare di sé, si atteggia a dissacratore, negando ad esempio che la pizza sia nata a Napoli: «come cibo da piatto nacque negli States, dove i nostri emigranti trasformarono in cibo da tavola quello che a Napoli era solo un miserabile boccone da strada». Sarà… Quella della carbonara, invece, la sapevo, ed è più credibile. «Fino al 1953 non ne parlava alcun ricettario, gli ingredienti furono portati negli anni ‘40 dalle truppe americane. A bacon e uova, la loro colazione, aggiunsero la pasta. Il gastronomo Luigi Carnacina se ne attribuiva la paternità, e il collega Luigi Veronelli gli chiese: «Ma perché le hai dato questo nome?». La risposta fu: «Non me lo ricordo». In effetti le tradizioni inventate sono frequenti, in gastronomia. Basti citare la “carne all’albese” che altrove si chiama carpaccio e che con Alba non ha nulla a che fare. Sulla giostra della dissacrazione però Grandi si diverte, ed eccolo al “bum!”. Intervistato sul Corriere da Stefano Lorenzetto, ha detto che «la cucina tricolore ha 50 anni scarsi di vita», che quasi tutti i nostri più famosi piatti “tipici” o sono invenzioni recentissime, o addirittura sono nati all’estero, e che, insomma, una vera cucina italiana praticamente non è mai esistita: «La verità è che eravamo morti di fame. Mangiavamo poco e male. Poi abbiamo cominciato a mangiare tanto e male. Alla fine ci siamo raccontato di aver sempre mangiato tanto e bene». Ah, sì? Allora Pellegrino Artusi, nel suo libro “La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene” del 1891 (cento ristampe e più di un milione di copie vendute) si sarà inventato tutto. Che genio!

