Morte Piero Angela, martedì lutto cittadino a Torino

Martedì 16 luglio a Torino sarà giornata di lutto cittadino per la morte di Piero Angela, il divulgatore scientifico morto ieri all’età di 93 anni. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Lo Russo su Twitter: “Il 16 agosto, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno a Roma, ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Piero Angela. Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all’Italia. Grazie davvero a nome di tutti”.

