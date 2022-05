Morta dopo una settimana l’anziana investita da un furgone a San Benigno

E’ deceduta all’ospedale di Chivasso, dove era ricoverata una settimana fa, Diana Guernieri, la 95 enne investita con la figlia, lo scorso 16 maggio, a pochi passi dal municipio di San Benigno Canavese. Le due malcapitate stavano attraversando la strada quando erano state travolte da un furgone condotto da un 23enne di Brandizzo. Le condizioni dell’anziana, ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico commotivo, erano apparse subito gravissime ai soccorritori: per lei non c’è stato nulla da fare. Maura Geminiani, la figlia 73enne, invece, ex sindaco di San Benigno per due legislature, è ancora ricoverata all’ospedale di Chivasso. Fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento. Sull’incidente indaga la procura di Ivrea.