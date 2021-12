Morata, shock Juve: «Può lasciare Torino». Il Barcellona lo aspetta

Mercato passato, presente e futuro. Da quando hanno preparato il “golpe”, poi fallito, della Superlega, Juventus e Barcellona viaggiano sempre più a braccetto anche in ambito di mercato. In passato ci sono state roboanti operazioni – finite sotto la lente della Guarda di finanza il mese scorso -, scambi alla pari che fanno gridare ancora allo “scandalo” per quanto fatto poi vedere in campo dai due calciatori. Stiamo parlando dello scambio messo in piedi ormai un paio di stagioni fa tra bianconeri e blaugrana: sotto la Mole è sbarcato Arthur, al Camp Nou, invece, ci è finito Miralem Pjanic. Pochi i soldi scambiati in concreto, anche se poi a bilancio sono state riportate operazioni da oltre 60 milioni di euro. Ebbene, il bosniaco è già stato scaricato dal Barcellona l’estate scorsa. Arthur, invece, non ha mai convinto a pieno Allegri. Per questo il super procuratore del brasiliano gli sta cercando una sistemazione già a a partire dal mercato di riparazione di gennaio. Questo capitolo riguarda il passato dei rapporti tra le due società sul mercato. Il presente, invece, almeno da quanto riportato dai quotidiani spagnoli nelle ultime ore, parla di un possibile scambio tra Alvaro Morata e l’olandese Depay. Secondo il quotidiano “As” la macchina si è già messa in moto: Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato con Morata, che ha aperto alla cessione ed è disposto anche a ridursi l’ingaggio visto che «non si sentirebbe più a suo agio nella Juventus». L’allenatore dei catalani ha prospettato all’attaccante un progetto a lungo termine, ha intenzione di renderlo la punta titolare del Barça che non a caso ha proposto all’Atletico Madrid di pagare i 40 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto di Morata con i 40 che i Colchoneros dovrebbero dare ai blaugrana per comprare Griezmann a titolo definitivo. Tutto torna? Sì, almeno in casa degli spagnoli. Ma la Juventus così avrebbe una punta in meno da qui a fine stagione. “As” rilancia le voci Scamacca e Milik ma bisogna capire i margini di manovra del club bianconero a gennaio. Intanto il Barcellona potrebbe mettere sul piatto Depay ma proprio a tal proposito, l’ad Arrivabene avrebbe già risposto “picche” ai blaugrana. Il mercato invernale non è ancora cominciato, ma le premesse e gli scenari potrebbero lasciare a bocca aperta.

Infine, le piste aperte per il futuro tra Juventus e Barcellona. I bianconeri avrebbero già trovato un’intesa con Dembelè, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Mentre il Barcellona non molla da tempo la possibilità di arrivare ad avere De Ligt la prossima estate. Il super agente dell’olandese Mino Raiola ha già avvisato la Juventus: «è ora di cambiare aria, Mathjis la pensa come me», ha detto recentemente. Aria che potrebbe essere quella di Barcellona a cui la Juventus potrebbe riservare, visti i rapporti consolidati, una corsia preferenziale, magari esercitando un forte sconto sulla clausola prevista, una clausola da 125 milioni di euro.