Moonwatch mania a Torino: lunga coda davanti allo store Swatch [VIDEO]

Anche a Torino, come in altre città d’Italia, è esplosa la Moonwatch mania: una lunga coda all’esterno del negozio della Swatch in via Roma ha accompagnato l’uscita dell’originale riproduzione in bioceramica dell’iconico Speedmaster dell’Omega, che ha collaborato alla realizzazione dell’orologio.

Una fila che ha occupa un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice e fino all’ingresso dello store. C’è pure chi si è accampato dalla notte per riservarsi i posti migliori e non correre il rischio che la disponibilità dei Moonwatch in vendita si esaurisse. Il prezzo consigliato? Duecentocinquanta euro.

Video a cura di Tonino Di Marco