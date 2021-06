Montalto Dora: auto travolge bicicletta, 61enne grave in ospedale

Brutto incidente nella mattinata di oggi a Montalto Dora, nel Torinese: un’auto ha investito un uomo a bordo della sua bicicletta, ferendolo gravemente.

Vittima un 61enne residente in zona, che pedalava in bici a pochi passi da casa. A travolgerlo una Ford Fiesta guidata da una 65enne italiana, che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto poi è intervenuto anche l’elisoccorso: il ferito è stato portato in condizioni molto gravi al Cto di Torino per trauma cranico e facciale. Accertamenti dei carabinieri in corso sulla dinamica dell’incidente.