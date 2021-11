Monica Bellucci ha ricevuto questa sera il premio Stella della Mole del Torino Film Festival.

In occasione della proiezione in anteprima mondiale del film documentario The girl in the fountain, scritto da Paola Jacobbi e Camilla Paternò sulla vita straordinaria di Anita Ekberg, l’attrice ha ritirato il riconoscimento all’UCI Lingotto.