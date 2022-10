Moni, Sandra e Ettore: la solitudine di oggi è in scena nell’Edificio 3

«Il primo elemento da cui sono partito per scrivere l’ Edificio 3 – spiega Claudio Tolcachir – è un episodio reale: mi sono ricordato di aver sentito la storia di un tale che telefona sul posto di lavoro e chiede “Come faccio a capire se mia madre è morta?”. Da lì ho poi immaginato l’ufficio, quindi le persone che lo popolano e così via». Da lì il regista e drammaturgo argentino, già applaudito in Italia per “Il caso della famiglia Coleman” e per “Emilia”, ha sviluppato la divertente commedia, “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”. Una commedia, quella prodotta dal Piccolo di Milano, «costruita sui segreti, su quel che di noi mostriamo agli altri e quel che nascondiamo». La proporrà martedì prossimo al Teatro Carignano di Torino (in replica fino al 30 ottobre prossimo) nella traduzione di Rosaria Ruffini e con l’interpretazione di Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello (premio Hystrio 2022 all’interpretazione), Giorgia Senesi, Emanuele Turetta. “Edificio 3” è l’ultimo edificio rimasto, dopo che il primo e il secondo sono stati abbattuti. È un ufficio decadente e un po’ fatiscente al cui interno si trova un vecchio ufficio di una grande azienda pubblica. Qui non c’è niente che funzioni: l’ascensore è rotto, la macchinetta del caffè anche, il lavoro latita. E qui la finzione si fa realtà. In questo spazio “lavorano” tre colleghi: la pettegola Moni, la più discreta Sandra, alla ricerca di una gravidanza difficile da realizzare, vista l’età non più giovanissima, e il maturo Ettore che ha perso da poco la madre con la quale abitava e ora vorrebbe recuperare il tempo della sua vita perduto. Nessuno di loro ha davvero un ruolo in quell’ufficio, nelle loro vite c’è il vuoto totale. «È un’opera sulla solitudine e l’inettitudine – commenta Tolcachir – anche se i personaggi non smettono mai di fare o di dire qualcosa, senza però raccontare davvero quel che accade loro, senza mai chiedere aiuto». Ma l’“Edificio 3” è un luogo “multiplo”, è anche la casa di una giovane coppia, di un lui che fugge, Manuel, e di una lei che lo insegue, Sofia. È anche un bar, dove gli impiegati trascorrono le pause e all’occorrenza è uno studio medico. In una sovrapposizione di luoghi e di tempi si muovono due diverse storie. La cosa interessante, nota il regista, «è che in nessun momento della commedia si verifica un evento fondamentale ma, come ci insegna il maestro Cechov, le cose importanti si celano nel non detto, nelle informazioni che non forniamo direttamente allo spettatore, ma in quelle che egli ricava per conto proprio». E in questo non detto c’è la chiave di tutto, ci sono quei sogni segreti che ognuno vorrebbe realizzare e si vergogna di non riuscire a farlo.