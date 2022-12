Mondiali, in migliaia in strada a Torino per la vittoria del Marocco [FOTO e VIDEO]

E’ festa grande anche a Torino per la storica vittoria del Marocco sulla Spagna ai Mondiali di Qatar 2022. In migliaia si sono riversati gioiosi per le strade della città, soprattutto tra i quartieri di Barriera di Milano e San Salvario.

La nazionale nordafricana si è qualificata per i quarti di finale del campionato del mondo, un traguardo mai riuscito nella storia. I tifosi in strada (secondo una prima stima oltre ottomila) hanno bloccato in alcune zone il traffico con petardi e fuochi d’artificio.

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, ma per ora non si registrano disordini.