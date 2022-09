Mondiali di volley: l’Italia è campione del mondo!

L’Italvolley scrive la storia: sconfigge nella tana del lupo la Polonia ed è campione del mondo! Formidabile la nazionale di De Giorgi: i giovani indomabili azzurri lo scorso anno vincevano a sorpresa il campionato europeo, oggi tornano a sorprendere il pianeta pallavolo conquistando il torneo iridato. Tre a uno il risultato finale in favore degli azzurri, che vincono in rimonta un match in cui la loro superiorità è emersa minuto dopo minuto, punto dopo punto. Italia per la quarta volta sul tetto del mondo per un’impresa che resterà negli annali, e vista l’età di questo gruppo è solo l’inizio…