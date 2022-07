Mondiali Atletica, Massimo Stano oro nella marcia 35 km

Grande impresa di Massimo Stano nella marcia 35 km ai Mondiali di atletica leggera di Eugene. Nell’Oregon il marciatore italiano si conferma il dominatore assoluto della specialità: dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo nella 20km, l’atleta pugliese ha eguagliato il leggendario polacco Roberto Korzeniowski, unico nella storia in grado di vincere il titolo iridato da campione olimpico in carica. Per l’Italia si tratta della prima medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica di Eugene, e della prima a 19 anni di distanza da quella ottenuta da Giuseppe Gibilisco nel salto con l’asta ai Mondiali di Parigi 2003.