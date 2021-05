Moncalieri, festa senza mascherine interrotta dai carabinieri: multati 50 partecipanti e il titolare del club

Avevano organizzano attraversa i social una festa in violazione delle norme anti Covid, ma il party è stato interrotto dai carabinieri che hanno identificati 50 persone. Alle 3 della scorsa notte i militari dell’Arma sono intervenuti in un club di Moncalieri, dove era stata segnalata la presenza di una festa con decine di partecipanti e musica ad alto volume.

I clienti entravano da una porta sul retro per non essere visti. All’interno del locale i carabinieri hanno identificato 50 partecipanti alla festa e il titolare, tutti privi di mascherina, a cui sono state comminate sanzionati amministrative per la violazione della normativa anti Covid.